Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Контролировать вооружения вместе с Москвой и Пекином рассчитывает американский президент Дональд Трамп, заявил 10 декабря госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, совместный контроль над вооружениями был предметом его разговора с Лавровым.

Помпео «Президент США Дональд Трамп решительно настроен на контроль над вооружениями с Россией и Китаем».

Таким образом, подчеркнул американский дипломат, будет больше шансов добиться стратегической стабильности в мире.

Напомним, на минувшем саммите НАТО Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в новом соглашени с Россией, которое заменило бы аннулированный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также он отметил, что хотел бы видеть участником этого договора и Китай.

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