Минск, , 18:04 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с его смертью. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что «с чувством огромной печали и сожаления» воспринял новость о смерти Лужкова.

«Ушел из жизни талантливый политик и выдающийся государственный деятель, истинный друг Беларуси, отдавший много сил и энергии сплочению двух братских народов, становлению и развитию белорусско-российских отношений», — отметил он.

Белорусский президент подчеркнул, что с именем Юрий Лужкова «неразрывно связано множество знаковых инициатив и проектов», которые позволили укрепить контакты между двумя странами.

Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни, не перенеся операции на сердце. Должность мэра Москвы он занимал с 1992 по 2010 годы.