Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли в своих публичных комментариях и в своей директиве флоту от 6 декабря 2019 года обязал найти способ, чтобы иметь в составе ВМС 355 кораблей к 2030 году. В настоящее время ВМС США насчитывают 292 корабля.

На данный момент сформулирован только количественный показатель, однако нет подробного плана, как достичь подобных цифр. Этот план, по мнению Томаса Модли, должен быть подготовлен в течение 2020 года. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense News.

В своей директиве Модли призвал службы ВМС разработать «комплексный план достижения количества в 355 кораблей (или более), беспилотных подводных аппаратов и беспилотных надводных аппаратов для большей военно-морской мощи в течение 10 лет». В публичных комментариях исполняющий обязанности министра ВМС США отметил, что флот должен бороться с остальными видами вооружённых сил за выделение необходимого количества финансовых средств и претендовать на более значительную долю военного бюджета.

Комментарии Томаса Модли и его директива получили импульс поддержки от советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена на Рейгановском национальном оборонном форуме. О'Брайен напомнил аудитории позицию Дональда Трампа в ходе избирательной компании 2016 года: «Когда президент Трамп говорил о 350-корабельном флоте, он имел в виду 350-корабельный флот в ближайшее время, а не спустя десятилетия».