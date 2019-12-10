Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принес соболезнования семье экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с его кончиной. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Выражаю самые искренние соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем кто ценил его как выдающегося руководителя», — заявил Беглов.

Губернатор добавил, что Лужков «оставил глубокий след в истории Москвы». Беглов отметил, что тот занял пост мэра российской столицы в сложный период, но сумел многое сделать для развития города, перевода экономики на рыночные отношения и модернизации транспортного комплекса.

«С его именем связаны важные проекты возрождения духовных святынь, в том числе Храма Христа Спасителя, создание мемориального комплекса на Поклонной горе. Он был настоящим профессионалом, ярким и принципиальным человеком. Уход Юрия Михайловича — большая утрата. Память о нем сохранится в наших сердцах», — заключил Александр Беглов.

Юрий Лужков скончался после операции на сердце, которую ему проводили в одной из клиник в германском Мюнхене. Ему было 83 года.