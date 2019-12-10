Москва, , 17:37 — REGNUM ГИБДД России испытывает испытывает нехватку сотрудников для решения стоящих перед ведомством задач. Об этом заявил замруководителя Госавтоинспекции Владимир Кузин, выступая 10 декабря в Совете Федерации.

«Для решения ряда задач, конечно, сотрудников ГИБДД недостаточно», — приводит его слова ТАСС.

Кузин уточнил, что на сегодняшний день штатная численность сотрудников Госавтоинспекции составляет порядка 90 тысяч человек.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в ГИБДД сообщили, что в 35 из 85 субъектов Федерации в текущем году наблюдается рост количества ДТП с погибшими или ранеными. Параллельно с этим, как отметили в ведомстве, растёт количество российских регионов, не достигающих «целевых показателей» по летальности в ДТП.

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