Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Бывшая вице-губернатор Петербурга и глава администрации губернатора Любовь Совершаева получила новую должность, которая, впрочем, ей хорошо знакома. Об этом говорится на официальном сайте полномочного представительства президента в Северо-Западном федеральном округе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Любовь Совершаева Полпредство в СЗФО

Совершаева вернула себе пост в полпредстве при новом начальнике Александре Гуцане.

«Распоряжением администрации президента Российской Федерации на должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе назначена Совершаева Любовь Павловна», — сообщили в ведомстве.

Ранее Совершаева трудилась там же при предыдущем полпреде Александре Беглове, который сначала стал временным, а затем и постоянным губернатором Петербурга. Еще будучи врио, Беглов пригласил Совершаеву в Смольный, где она возглавила его администрацию, отвечала за внутреннюю политику и курировала избирательную кампанию.

Теперь же она вернулась обратно в полпредство, а ее пост главы администрации губернатора в Смольном, судя по всему, занял новый вице-губернатор, бывший охранник валдайской резиденции президента РФ Валерий Пикалёв.

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