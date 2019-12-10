Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга заподозрила депутата МО «Правобережный» и директора муниципального предприятия «Проект XXI» в хищении уборочных машин. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроры проверяли работу МУПа и обнаружили, что у директора, а также других руководителей предприятия «возник умысел на хищение муниципального имущества — техники для уборки дорожной инфраструктуры».

Директором МУП с 2010 года и по совместительству депутатом муниципального образования является Евгений Давыдкин. В отношении депутата возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Прокуратура полагает, что МУП заключил договор с некой оценочной организацией, которая оценила стоимость уборочных машин, но «со значительным занижением рыночной цены».

«После чего руководство муниципального образования и унитарного предприятия приняло решение о продаже специальной техники на аукционе, фактически предоставив возможность победить подконтрольному юридическому лицу. Преступными действиями бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более 2,4 млн рублей», — утверждает прокуратура.

Евгений Давыдкин окончил Курганский институт ФСБ России, Военную академию матерально-технического обеспечения, Санкт-Петербургскую инженерно-экономическую академию, дослужился до командира авиационно-тыловой базы Воздушной Армии. Муниципалитет «Правобережный» традиционно входит в сферу влияния депутата ЗакСа, единоросса Игоря Высоцкого, который также является зампредом всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».