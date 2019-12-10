Ульяновск, , 16:21 — REGNUM В Ульяновской области после прокурорской проверки досрочно прекращены полномочия ещё двух депутатов. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

В ходе проверки сведения о доходах надзорным ведомством установлено, что один из депутатов собрания Николочеремшанского сельского поселения скрыл информацию об учредительстве и участии в деятельности трёх фирм, а также доходе от продажи жилого помещения в Димитровграде. Также, по данным надзорного ведомства, в соответствующей справке была занижена в 1,5 раза площадь принадлежащего его жене дома.

При проверке декларации депутатского корпуса Терешанского сельского поселения прокуратурой выявлено, что один из парламентариев не предоставил данные о получении денежных средств от конкретного хозяйствующего субъекта.

Соответствующим органам местного самоуправления были внесены представления об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которых советы депутатов названных муниципальных образований прекратили полномочия данных депутатов досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области досрочно сдали мандаты двое депутатов советов депутатов Алгашинского и Новоникулинского сельских поселений: по данным прокуратуры, причиной стало сокрытие информации о получении от отдельных хозяйствующих субъектов различных сумм денежных средств.

Ранее в Цильнинском районе прекращены полномочия одного из депутатов Елховоозерского сельского поселения за сокрытие сведений о доходах супруги в результате купли-продажи земельного участка и жилого дома. В Чердаклинском районе депутатский корпус Красноярского сельского поселения досрочно лишил полномочий парламентария, которого прокуратура уличила в сокрытии сведений о 134 земельных участках.

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