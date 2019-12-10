София, , 15:02 — REGNUM Политика властей Болгарии в отношении России в последние 20 лет лишена последовательности, отметил во вторник, 10 декабря, эксперт Российского института стратегических исследований Николай Подчасов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Болгарии происходят смены правительств, каждое из которых пересматривает позицию по этому вопросу, а власти страны в целом пытаются лавировать между Западом и Москвой, сказал Подчасов.

В политической элите Болгарии зреет убеждение в необходимости пересмотра приоритетов на этом направлении, итоги президентских и парламентских выборов демонстрируют смещение вектора политики в сторону более конструктивного диалога, полагает эксперт.

Вектор болгарской политики на российском направлении объясняется логикой внутриполитической борьбы и давлением со стороны партнеров по ЕС и НАТО, и все же сейчас складываются условия для возобновления сотрудничества двух стран по некоторым из закрытых ранее энергетическим проектам, добавил Подчасов.