Симферополь, , 14:44 — REGNUM Юрий Лужков всегда занимал твёрдую, последовательную и принципиальную позицию в вопросах, связанных со статусом Крыма и правами крымчан. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

По его мнению, Лужков внёс существенный вклад в развитие России, а в годы, когда он занимал должность мэра Москвы, в городе были реализованы многие важные и знаковые проекты, которые и сегодня во многом определяют облик столицы.

«Лужков всегда занимал твёрдую, последовательную и принципиальную позицию в вопросах, связанных со статусом Крыма и правами крымчан, много сделал для поддержки русского движения на полуострове. Мы всегда будем вспоминать об этом с благодарностью. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ранее ему провели операцию на сердце в одной из клиник в Мюнхене.

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