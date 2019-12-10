Вильнюс, , 14:34 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 10 декабря, принял решение о снижении выборной планки для партий с 5%, как это было всё время новейшей истории Литвы, до 3%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Для коалиций при этом планка снижена с 7% до 5%.

За такое решение проголосовали 60 членов Сейма, против был один, воздержались 8 парламентариев. Поправку к законопроектам внесли правящие аграрии, социал-трудовики и «литовские поляки», оппозиционные консерваторы, либералы и социал-демократы в голосовании не участвовали.