Новосибирск, , 14:21 — REGNUM В Совете Федерации РФ с сегодняшнего дня, 10 декабря, начались Дни Новосибирской области. В расширенных заседаниях ряда комитетов, которые пройдут в Москве 10 и 11 декабря, принимут участие губернатор региона Андрей Травников, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив, представители органов государственной власти области.

Как сообщили в новосибирском правительстве, заседание комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера было посвящено актуальным вопросам реализации полномочий субъектов РФ в сферах жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на примере Новосибирской области.

«Сегодня и завтра в профильных комитетах будет идти очень интенсивная работа. Впереди много дискуссий, мы постараемся использовать эти два дня с максимальной пользой для развития как нашего региона, так, может быть нам удастся поднять системные вопросы, которые касаются всех субъектов Российской Федерации», — прокомментировал губернатор Андрей Травников.

Также в Совете Федерации будет работать выставочная экспозиция Новосибирской области.