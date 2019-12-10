Кигали, , 13:53 — REGNUM В столице Руанды Кигали состоялся форум Kusi Ideas. Основной задачей мероприятия стало обсуждение видения будущего африканского континента в ближайшие 60 лет. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, официальное открытие форума состоялось в зале заседаний Интаре в воскресенье, 8 декабря. Как передает газета, главные организаторы форума — компания телерадиовещания Nation Media Group (NMG) и Сеть развития имени Ага Хана (AKDN). В мероприятии приняли участие эксперты и политики, возглавляемые президентом Руанды Полем Кагаме, президентом ДР Конго Феликсом Чисекеди, посланником Африканского союза по развитию инфраструктуры Раилой Одингой и экс-президентом Африканского банка развития Дональдом Каберука.

«Мы отмечаем 60-летие компании NMG и, принимая это во внимание, мы полагаем, что нашему континенту не помешает дискуссия о его будущем. Именно поэтому мы все здесь сегодня собрались», — заявил председатель NMG Уилфред Киборо на церемонии открытия форума.

«Форум Kusi нацелен на молодых людей, которые хотят внести предложения о том, какие изменения они хотят увидеть за 60 лет в сфере инфраструктуры, политики, образования, здравоохранения, сельского хозяйства и технологий», — добавил он.

По информации журналистов издания, NMG организовала форум в рамках своей политики по стимулированию общественных изменений и намерений начать «формировать общее мнение всех африканцев», чтобы способствовать осуществлению возможностей и открытий этого века.

В рамках форума участники обсудили вопрос продовольственной безопасности, создания зоны беспошлинной торговли, климатические изменения и безопасность населения Африки.

По словам Киборо, начиная с этого года форум будет проходить ежегодно в различных африканских городах, «чтобы обеспечить общение с людьми, которые будут способствовать формированию облика континента в течение следующих 60 лет».