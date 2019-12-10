Махачкала, , 12:44 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к России объясняется, прежде всего, многочисленными нарушениями и нечестным поведением российский спортивных чиновников, а не политической подоплекой. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала политолог из Дагестана Эдуард Уразаев.

«Среди зарубежных спортивных деятелей и экспертов много лиц, нейтральных и лояльных к России, но многочисленные нарушения и ход расследования дали повод к выводам о нечестном поведении наших спортивных чиновников, которые за высокими спортивными результатами видят политический успех как для себя, так и для страны», — cчитает эксперт.

По словам собеседника, спорт в России как на федеральном, так и на региональном уровнях активно используется политиками для саморекламы.

«Спорт безудержно и сверх меры используется для рекламы политиков, и поэтому свой политико-спортивный взгляд наши чиновники приписывают всему миру, чтобы обелить себя!», — резюмировал политолог.

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Напомним, решением WADA от 9 декабря российские спортсмены в течение четырех лет не смогут представлять свою страну на крупнейших соревнованиях — Олимпийских и Параолимпийских играх, а также чемпионатах мира, — выступая под национальным флагом. Россия также на четыре года лишается права проводить крупнейшие международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Париже после встречи в «нормандском формате» заявил, что решение WADA не имеет ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения. По мнению главы государства, в основе таких решений лежат соображения политического характера, а не забота о чистоте мирового спорта.