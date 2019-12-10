Москва, 10 декабря 2019, 09:47 — REGNUM Самый важный положительный результат саммита «нормандской четверки» состоит в том, что Украина решила вернуться к формату обсуждения путей и способов прекращения конфликта на Донбассе, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Таким образом, как подчеркнул Шаповалов, самый положительный результат саммита состоит в том, что украинская сторона, новая власть Украины, решила вернуться к формату обсуждения путей и способов прекращения конфликта.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко — Святослав Цеголко — упрекнул нынешнего президента Владимира Зеленского в недостатке антироссийской риторики во время подведения итогов саммита «нормандской четверки» в Париже.
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