Москва, , 09:47 — REGNUM Самый важный положительный результат саммита «нормандской четверки» состоит в том, что Украина решила вернуться к формату обсуждения путей и способов прекращения конфликта на Донбассе, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Хотелось бы предположить, что победителем является украинский народ и народ Донбасса поскольку основная задача саммита это не утверждение амбиций того или иного политика или государственного деятеля, а мир на Юго-востоке Украины, мир на Донбассе прежде всего, — сказал Шаповалов. — И результаты саммита надо рассматривать именно в связи с этим. Есть позитивный результат. Он состоит в том, что диалог возобновился. Он возобновился, несмотря на очень активные агрессивные попытки со стороны ряда украинских политических сил помешать этому диалогу. Диалог возобновился спустя более чем три года, после того как он прекратился по инициативе украинской стороны».

Таким образом, как подчеркнул Шаповалов, самый положительный результат саммита состоит в том, что украинская сторона, новая власть Украины, решила вернуться к формату обсуждения путей и способов прекращения конфликта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко — Святослав Цеголко — упрекнул нынешнего президента Владимира Зеленского в недостатке антироссийской риторики во время подведения итогов саммита «нормандской четверки» в Париже.

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