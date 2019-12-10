Пекин, , 07:52 — REGNUM Президент Микронезии посетит с официальный визитом Китайскую Народную Республику, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Президент Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло пробудет с официальным визитом в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 11 по 18 декабря, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Отметим, что Микронезия — это государство в Океании, расположенное на Каролинских островов севернее от берегов Новой Гвинеи, ставшее формально независимым в 1986 году, однако по-прежнему фактически находящееся под протекторатом США.