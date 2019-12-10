Новосибирск, , 06:27 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России признала жалобы компаний-перевозчиков твёрдых коммунальных отходов в Новосибирской области «Ла-транс», «Линнет» и «Эко-лайн» необоснованными. Об этом сообщил региональный оператор «Экология-Новосибирск».

Напомним, компании-перевозчики пожаловались на действия «Экологии — Новосибирск» при проведении аукциона на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов на территории региона.

Как уточнил регоператор, «Ла-транс», «Линнет» и «Эко-лайн» заявки для участия в этом аукционе не подавали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три из двенадцати новосибирских операторов по транспортировке твёрдых коммунальных отходов заявили, что покидают рынок: две компании — «Эко-лайн» и «Ла-транс». А региональный оператор по обращению с ТКО уверил, что принимает все необходимые меры для качественного и бесперебойного обслуживания населения.

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