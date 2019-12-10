Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что у его ведомства отсутствует информация, подтверждающая вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году, сообщает 10 декабря телекомпания ABC.

Рэй сделал такое заявление в ответ на просьбу прокомментировать возможные попытки вмешательства Украины в американские выборы 2016 года, доказательства чего ищет адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Кроме того, глава ФБР высказал мнение, что именно Россия представляет «наиболее серьёзную угрозу» для предстоящих в 2020 году выборов в США.