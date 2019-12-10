Париж, , 03:31 — REGNUM Попытка переписать Минские соглашения приведет к ситуации, в которой «ничего невозможно сделать», заявил российский президент Владимир Путин в ходе итоговой конференции в Париже после встречи в «нормандском формате».

«У нас позиции с Владимиром Александровичем (Зеленским — прим. ИА REGNUM) здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять: мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения… Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. Ну там так написано! И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в Минских соглашениях каждый пункт увязан между собой, и попытка переписать их повлечет за собой безвыходную ситуацию.

«Если мы вскроем один пункт и начнется переписывание других, и мы вообще потеряем всё. И создадим ситуацию, при которой ничего невозможно делать. Вот, такова наша логика. И мне кажется, что она вполне оправдана», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отметил, что Украина сможет получать от России газ на 25% дешевле, если Киеву и Москве удастся договориться о «честной совместной» работе.

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