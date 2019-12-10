Париж, , 03:23 — REGNUM Украина сможет получать газ на 25% дешевле, чем сейчас, если Киев и Москва договорятся о честной работе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Помните известный детский стишок? «А у нас в квартире — газ, а у вас»? И у вас есть, и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что речь идет о стоимости газа именно для промышленного потребителя, а не для бытового, так как стоимость газа для граждан является дотационной.

«И мы не можем высчитывать цену от дотированной цены, это обыкновенная такая логика экономическая», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская делегации продолжат переговоры по поставкам газа. По его словам, следующие шаги в этом вопросе требуют переговоров в различных форматах.

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