Париж, , 02:23 — REGNUM Главы России, Германии, Франции и Украины приняли совместный документ по итогам встречи в «нормандском формате» в Париже. Об этом 10 февраля заявил российский президент Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции.

«Участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трёх пилотных участках, — сказал глава российского государства. — Это действительно, и по нашим оценкам, важный шаг на пути дальнейшей деэскалации ситуации на юго-востоке Украины и обеспечению всеобъемлющего прекращения огня».

По его словам, Россия рассчитывает, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках развода будут проведены работы по разминированию и дефортификации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встреча в «нормандском формате» в Париже является важным этапом в реализации Минских соглашений.

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