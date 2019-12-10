Париж, 10 декабря 2019, 00:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин сказал, что он доволен результатами переговоров, проведённых им в Париже сегодня, в том числе саммитом «нормандской четвёрки», на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отвечая на заданный ему по-английски вопрос, Путин заявил:
По словам президента России, переговоры с его украинским коллегой прошли «хорошо и по-деловому».
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