Рига, , 00:10 — REGNUM Соединённые Штаты включили гражданина Латвии, мэра Вентспилса, президента Латвийской ассоциации транзитного бизнеса и председателя Правления Вентспилсского свободного порта в так называемый список Магнитского и ввели против него санкции.

В сообщение Управления по контролю за иностранными активами Министерства Финансов США говорится, что Айвар Лемберг включён в список, как должностная персона и как лицо, занимавшее государственные посты связанное впрямую или опосредовано с коррупцией, отчуждением в свою пользу государственного имущества, махинациями с публичными закупками.

Ведомство США отмечает, что Айвар Лемберг контролирует политические организации и партии, и через коррупцию политиков добивается личной выгоды. Что он использует влияние при назначении или снятии с высоких должностей латвийских чиновников, в том числе, в правоохранительных органах, в своих интересах. Вместе с Лембергом под санкции США попали связанные с ним: Вентспилсский свободный порт, Латвийская ассоциация транзитного бизнеса, Агентство развития Вентспилса и ассоциация развития бизнеса.

Таким образом, Минфин США в течение 30 дней обязывает прекратить всех любые операции с этими компаниями. Это решение, говорится в сообщении, демонстрирует приверженность США преследовать коррупцию и связанных с ней олигархов.

Айвар Лемберг является одной из самых ярких политических фигур в истории современной Латвии. Он руководит одним из самых благополучных, а может и самым благополучным, городом Латвии Вентспилсом с 1988, пересев в 1994 ом из кресла председателя горисполкома в кресло мэра. Лемберга тесно связывают с политическим объединением Союз зелёных и крестьян, который многие годы входил в состав разнообразных правящих коалиций, пока не был выдавлен не без участия посольства США, из состава правящей коалиции нынешнего XIII Сейма.

Мэр Вентспилса известен своими резкими высказываниями в адрес США и националистов. С 2008 года тянется несколько уголовных процессов против него объединённых сегодня в одно уголовное дело, составляющее более 200 томов. Латвийская прокуратура потребовала для обвиняемого в коррупции и других преступлениях Айвара Лемберга восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества, а также денежного штрафа в размере 150 минимальных зарплат — 64 500 евро. Процесс не окончен.