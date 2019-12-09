Париж, , 23:53 — REGNUM По неподтвержденным данным, президенты России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — смогли договориться по транзиту российского газа через Украину. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Париже в рамках саммита «нормандской четверки» состоялись двусторонние переговоры Зеленского с Путиным. Лидеры двух стран обсуждали итоговые документы саммита, связанные с урегулированием в Донбассе, а также газовую проблематику.

Известно, что украинская сторона настаивала на 10-летнем контракте на транзит с фиксированными объемами прокачки. Российская сторона была согласна максимум на трехлетний контракт и с объемами по потребности.