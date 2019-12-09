Урумчи, Китай, , 23:21 — REGNUM Как сообщает 9 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление главы правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР Шохрата Закира, все лица, которые обучались в специализированных центрах по профилактике терроризма в Синьцзяне, завершили программу обучения, получив новые знания и стабильную работу.

Закир особо отметил, что меры, принятые против расширения масштабов террористической, экстремистской и сепаратистской деятельности были адекватны сложившейся угрозе, а называемые западными политиками и СМИ цифры прошедших обучение в таких заведениях в один или даже два миллиона являются ни на чём не основанным вымыслом, призванным очернить центральные и региональные власти.

В качестве следующего шага планируется создание условий и обеспечение регулярного и открытого образования для чиновников, особенно из сельских районов, безработных выпускников средних школ, других категорий граждан, которым новые знания помогут для устройства на работу и в жизни.

Учебные программы, к участию в которых можно будет беспрепятственно как присоединиться, так и из них выйти, будут разрабатываться с учётом потребностей регионов и пожеланий самих обучающихся, подчеркнул Закир.

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