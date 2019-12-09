Москва, 9 декабря 2019, 17:44 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев раскритиковал темпы реконструкции очистных сооружений на озере Байкал. Соответствующее заявление Медведев сделал сегодня, 9 декабря, на совещании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором был рассмотрен нацпроект «Экология».
По словам Медведева, реконструкция очистных сооружений на озере Байкал идет недопустимо медленными темпами. Из-за этого федеральный проект «Сохранение озера Байкал» находится в весьма непростом состоянии.
«Он тоже находится в весьма непростом состоянии, причина — реконструкция очистных сооружений, она идет очень медленно, недопустимо медленными темпами на территории Бурятии», — сказал глава правительства.
Кроме того, Медведев посетовал, что до сих пор не разработана проектно-сметная документация, которая необходима для старта тех мероприятий, которые были разработаны для того, чтобы ликвидировать тот ущерб, который был причинен Байкалу ранее злосчастным Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом.