Москва, , 17:44 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев раскритиковал темпы реконструкции очистных сооружений на озере Байкал. Соответствующее заявление Медведев сделал сегодня, 9 декабря, на совещании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором был рассмотрен нацпроект «Экология».

По словам Медведева, реконструкция очистных сооружений на озере Байкал идет недопустимо медленными темпами. Из-за этого федеральный проект «Сохранение озера Байкал» находится в весьма непростом состоянии.

«Он тоже находится в весьма непростом состоянии, причина — реконструкция очистных сооружений, она идет очень медленно, недопустимо медленными темпами на территории Бурятии», — сказал глава правительства.

Кроме того, Медведев посетовал, что до сих пор не разработана проектно-сметная документация, которая необходима для старта тех мероприятий, которые были разработаны для того, чтобы ликвидировать тот ущерб, который был причинен Байкалу ранее злосчастным Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом.