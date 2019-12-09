Пномпень, , 15:08 — REGNUM Суд над лидером оппозиции Камбоджи Кем Сохой состоится 15 января 2020 года, об этом 9 декабря сообщает Reuters.

Оппозиционный политик был арестован в 2017 году, а его партия была запрещена перед парламентскими выборами.

На прошлой неделе представители судебных органов заявили, что в отношении Сохи было собрано достаточно доказательств, чтобы доказать его вину в государственной измене.

«Муниципальный суд Пномпеня проведет суд над обвиняемым в государственной измене Кем Сохой 15 января 2020 года», — заявил в интервью журналистам агентства представитель суда.

Напомним, Кем Соха публично признался в том, что получал советы от Соединенных Штатов в преддверии парламентских выборов 2013 года. Это стало основанием для его задержания.

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