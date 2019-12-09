Лусака, , 14:34 — REGNUM Президент Замбии Эдгар Лунгу и другие высокопоставленные правительственные чиновники были обвинены в содействии незаконному обороту розового дерева. Об этом предает Daily Monitor Uganda со ссылкой на отчет Агентства экологических расследований (EIA).

В соответствии с заявлением лондонской и вашингтонской неправительственной организации, Лунгу, его дочь и несколько министров были «центральными фигурами» в «незаконной сети» по контрабанде розового дерева, известного в стране под названием «мукула».

Следователи EIA также утверждают, что государственная компания Zambia Forestry and Forest Industries Corporation Limited (ZAFFICO) используется в качестве прикрытия для экспорта тысяч бревен «мукулы».

По оценкам группы, в период с июня 2017 года по май 2019 года из Замбии контрабандным путем вывозилось не менее 2000 кубических метров «мукулы» в месяц.

Как передает издание, деликатный, медленно растущий вид древесины находится под угрозой исчезновения, главным образом из-за растущего спроса в Азии. Вырубка и транспортировка розового дерева в Замбии была запрещена в 2017 году.

Однако, по данным Гринпис, коррупция и процветающая мебельная промышленность Китая продолжают приводить к незаконной вырубке мукулы в Замбии и на юге Демократической Республики Конго. Эта незаконная торговля приносит около 7,5 миллионов долларов США в виде взяток и «неофициальных сборов» в год, отмечают представители организации.

«Если его не уничтожить, этот картель мукулы может разрушить международную защиту, недавно предоставленную редким африканским деревьям», — говорится в сообщении EIA.

«При нынешних темпах эксплуатации виды розового дерева могут вскоре исчезнуть», — отмечается в заявлении.

По информации издания, администрация Лунгу опровергла обвинения.

«Правительство находится в осаде своих врагов, местных и иностранных», — сказал министр земель и природных ресурсов Замбии Жан Капата, которого также назвали в отчете EIA.

Капата сказал журналистам, что отчет был «сфабрикованным» и что он «глубоко расстроен» его содержанием.