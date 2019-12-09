Ташкент, , 14:27 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить Ташкент с официальным визитом в середине января 2020 года. Об этом 9 декабря заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на церемонии открытия филиала МГИМО в Ташкенте, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, в рамках визита глава российского внешнеполитического ведомства планирует посетить новый филиал Московского государственного института международных отношений, а также Университет мировой экономики и международных отношений. Камилов добавил, что Лавров обещал выступить с короткой лекцией на тему, которая всех заинтересует.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия филиала МГИМО. С сентября 2019 года в вузе обучаются 88 студентов по направлениям «Бизнес-информация» и «Юриспруденция».

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