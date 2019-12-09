Москва, , 14:26 — REGNUM Россия готова внимательно рассмотреть конкретные предложения Соединенных Штатов по ядерному разоружению. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

По словам собеседника издания, в условиях создаваемых США угроз власти будут делать все необходимое для обеспечения национальной безопасности страны.

«Однако последовательно выступаем за возобновление диалога по проблематике стратегической стабильности», — уточнил источник.

Так, если заявление главы Белого дома Дональда Трампа от 25 апреля о некоем новом договоре по ядерному разоружению «будет облечено в форму конкретного предложения, чего до сих пор не произошло, готовы его внимательно рассмотреть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что единогласное одобрение внесённого Россией на рассмотрение комитетом Генассамблеи ООН проекта резолюции «Укрепление системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» даёт основания для осторожного оптимизма.

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