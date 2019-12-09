Улан-Батор, , 14:20 — REGNUM Автовладельцы Улан-Батора собрались 9 декабря у здания правительства Монголии протестуя против повышения налога на пользователей автомобильных дорог.

Протестующие собрались возле дома правительства семь часов утра и собираются протестовать до шести вечера.

«Сегодня здесь собрались более 1000 автовладельцев. Если власти города не примут наше требование, то 10 тысяч автовладельцев выйдут на улицы в знак протеста против повышения налога на пользователей автомобильных порог. Власти обещали, что Улан-Батор станет «счастливым городом». А они воруют у нас и сами становятся счастливыми, тогда как обычные граждане являются несчастливыми. Мы требуем отменить решение об увеличении налога на пользователей автомобильных дорог», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из протестующих.

В протестной акции участвуют граждане со своими автомобилями и без них. Автомобилисты проехали вокруг здания правительства, после чего оставили на дороге машины и пешком отправились к центральной улице столицы, где выстроились в живую цепь и перекрыли дорожное движение.

По данным Центра управления дорожным движения, акция была санкционирована, но перекрытие дорог согласовано не было. Блокировка проезда значительно ухудшила ситуацию на нескольких дорогах столицы.

По требованию протестующих, с ними встретился представитель администрации города, который пообещал предать письмо с требованиями мэру Сайнбуянгийну Амарсайхану.

Пока демонстранты устроили акцию протеста, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух встретился с мэром города Сайнбуянгийном Амарсайханом.

По данным пресс-службы правительства, в ходе встречи премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух отметил важность учета мнений граждан при принятии решений. Также премьер поручил пересмотреть решение об увеличении налога на пользователей автомобильных дорог.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, власти столицы Монголии решили увеличить дорожный налог в пять раз. Нововведение вступит в силу с 1 января 2020 года, и после пятикратного увеличения минимальный налог на пользователей автомобильных дорог составит 100 тысяч тугрков (2.4 тысяч рублей) в год.