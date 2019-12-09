Эр-Рияд, , 14:04 — REGNUM Министр иностранных дел Катара Солтан Бин Саад Аль-Мурайхи прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, об этом 9 декабря сообщает Reuters.

По данным журналистов, целью визита стала подготовка к ежегодному саммиту лидеров стран Совета сотрудничества арабских государства Персидского залива.

В 2018 году страну на саммите представлял именно глава внешнеполитического ведомства Катара, а не глава страны, что является следствием дипломатического скандала в регионе.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулаиз аль Сауд ранее пригласил эмира Катара Шейха Тамим бин Хамада аль-Тани принять участие в мероприятии, что является свидетельством желания нормализовать отношения, однако пока не ясно, примет ли он участие в саммите.

Как передавало ИА REGNUM, в июне 2017 года ряд стран Персидского залива, в числе которых Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия, разорвали с Катаром дипломатические отношения, обвинив Доху в поддержке терроризма.

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