Джокьякарта, Индонезия, , 13:13 — REGNUM Делегация Чешской Республики встретилась с губернатором Джокьякарты, чтобы обсудить план совместного проекта по строительству железнодорожного узла, который соединит город Джокьякарты с международным аэропортом, сообщает Antara.

«Основная цель — реализовать планы сотрудничества с Джокьякартой, которая была инициирована в транспортном секторе», — заявил секретарь чешского министра иностранных дел после встречи с губернатором.

Известно, что несколько компаний в Чешской Республике заинтересованы в участии в транспортном проекте, который соединяет город Джокьякарта с новым аэропортом в Кулон Прого.

Губернатор также надеется, что это сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению транспортных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Чешская Республика изучают возможности сотрудничества для увеличения инвестиций и экспорта.

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