Москва, , 11:15 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео проведут 10 декабря переговоры в Вашингтоне. Они обсудят международные и двусторонние вопросы, говорится в распространенном 9 декабря сообщении МИД РФ.

Указано, что российский министр посетит США по приглашению своего американского коллеги. Предполагается, что главы дипломатий обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры начнутся 10 декабря в 10:30 по местному времени (18:30 мск). В 13:15 (21:15 мск) состоится совместная пресс-конференция Лаврова и Помпео, это уточнили в Госдепартаменте США.

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