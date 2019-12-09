Анкара, , 11:14 — REGNUM Министерство внутренних дел Турции распорядилось о депортации 11 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во Францию, об этом 9 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Также отмечается, что процесс экстрадиции будет продолжен в отношении других террористов, в настоящее время заключенных в пенитенциарных заведениях страны.

По данным журналистов, указанные боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются гражданами Франции, они были задержаны силовыми структурами Турции во время боевых действий в Сирии.

На сегодняшний день правоохранительные органы Турции депортировали порядка 7 тыс. 500 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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