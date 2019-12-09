Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Среди стран Туркестана власти США чаще всего отказывали в получении визы категории «В» гражданам Узбекистана. Об этом сообщили в бюро консульских дел Государственного департамента США.

Доля отказов гражданам Узбекистана составила 68,06%, жителям Киргизии — 67,75%, Таджикистана — 60,97%, Туркмении — 52,26% и Казахстана — в 42,58%. Данные приводятся по итогам 2019 года

Данный показатель среди граждан России составил 15,2%. Визу не смог получить ни один гражданин КНДР и Федеративных Штатов Микронезии и Палау. Ни одного отказа не получили граждане Лихтенштейна.

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