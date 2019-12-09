Москва, , 10:08 — REGNUM Законопроект о фиксированной сумме, когда судебные приставы получат право блокировать счета граждан в случае уклонения их от обязательств, намерены разработать и внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Мы попытаемся установить сумму долга, когда (судебным приставам) можно блокировать счета и карты», — сказал Нилов.

Парламентарий возмущен случаями, когда за долг в 500 рублей блокируют счета, он настаивает на том, чтобы в законе была оговорена сумма, когда приставы получают право блокировать счета должников.

«Мы будем обсуждать, в законе об исполнительном производстве фигурирует сумма 10 тыс. долга и 30 тыс., позволяющие ограничить выезд за рубеж. Мы насчет суммы думаем, но механизм должен быть такой, который не позволяет блокировать при минимальных задолженностях», — пояснил глава комитета Госдумы.

Правительство РФ обсудит пакет законопроектов, запрещающих списывать долги с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

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