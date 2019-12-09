Лондон, , 09:53 — REGNUM Консервативная партия Великобритании, по данным опросов общественного мнения, укрепила свое лидерство в преддверии выборов в парламент, об этом 9 декабря сообщает Reuters.

Социологическая служба Survation for Good Morning Britain утверждает, что за партию премьер-министра страны Бориса Джонсона готовы отдать свои голоса 45% опрошенных. Ближайший конкурент — Лейбористская партия — пользуется поддержкой 31%.

За прошедшую неделю лидерство консерваторов упрочилось, их популярность подскочила сразу на шесть пунктов.

Как передавало ИА REGNUM, парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Джонсон уже пообещал, в случае своей победы вывести страну из Евросоюза до 31 января 2020 года.

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