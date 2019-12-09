Киев, , 08:38 — REGNUM Приоритетный сценарий реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1».

По его словам, план «А» заключается в движении к миру с одновременным отстаиванием национальных интересов. Не может идти речи об отказе от территориальной целостности, от суверенитета, подчеркнул он.

«Крым и Донбасс — это территория Украины и там живут украинцы», — сказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал об утверждении основного сценария «реинтеграции Донбасса». Напомним также, что принадлежность Крыма России является закрытым вопросом, как не раз подчеркивало высшее руководство РФ.

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