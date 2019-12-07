Киев, , 18:56 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил сценарий «реинтеграции Донбасса», который будет рассматриваться пока как основной. Об этом 7 декабря заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент», — сказал он в эфире украинского «Пятого канала».

Он добавил, что в основном речь идет о трех позициях для обеспечения проведения выборов — «обмен, граница, не стреляем». Второй касался территориальной обороны, третий — кибербезопасности, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря лидеры России, Франции, Германии и Украины встретятся в Париже для обсуждения мер по реализации Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Также запланированы отдельные встречи Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что если Россия в ходе саммита 9 декабря не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, «в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться».

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