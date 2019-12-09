Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Обвинения против президента США Дональда Трампа могут быть рассмотрены конгрессом в течение ближайшей недели, однако работа над многими ключевыми моментами до сих пор не завершена, заявил 8 декабря глава юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер в интервью телеканалу NBC.

«Вероятно, мы представим комитету статьи об импичменте чуть позже на этой неделе», — заявил политик.

По мнению Надлера, импичмент президента — это необходимая мера для того, чтобы привлечь главу Белого дома Дональда Трампа к ответственности за то, что он поставил себя над страной.

«Он поставил себя выше страны, он стремился получить иностранное вмешательство против честности наших выборов», — заявил глава комитета Палаты представителей, подчеркнув, что ситуация требует немедленного реагирования из-за приближения очередных выборов главы государства, которые должны пройти без нарушений и без иностранного вмешательства.

Как ссобщало ИА REGNUM, в США инициирована процедура импичмента в отношении главы государства. Поводом для нее стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер, как подозревают, оказывал давление на своего украинского коллегу.