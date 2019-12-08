Берлин, , 22:57 — REGNUM Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал прошение о предоставлении убежища в Германии. Об этом 8 декабря сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По версии издания, это предоставит возможность для выяснения обстоятельств убийства, а также прольет свет на то, кто является его заказчиком. Однако, в правительстве ФРГ данную информацию опровергли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, убитый в Германии гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили вероятно был связан с боевиком Шамилем Басаевым и причастен к нескольким террористическим актам в России.

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