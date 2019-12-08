Лондон, , 10:42 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае если он победит на предстоящих декабрьских досрочных выборах, то введет три категории рабочих виз. Об этом Джонсон объявил в интервью газете Sunday Times.

Напомним, что всеобщие выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Это очередные досрочные выборы, вызваннные кризисом в связи с предстоящим выходом Великобритании из Европейского союза.

Консерваторы Джонсона обещают, что 31 января они во что бы то ни стало выведут Соединенное королевство из Евросоюза. Либеральные демократы обещают избирателю вообще отменить Brexit, а лейбористы предлагают провести новый референдум.

Джонсон рассказал, что в случае победы на выборах и осуществления Brexit будут введены три категории рабочих виз.

Первая категория рабочих виз будет оперативно выдаваться «исключительным талантам».

«Это ученые, гении от организации стартапов, люди, которые поспособствуют росту экономики Великобритании… прима-балерины, первые скрипки», — пояснил Джонсон.

Он подчеркнул, что таким людям не понадобится получать предложение о работе в королевстве.

Во вторую категорию попадают квалифицированные работники. Им придется получать предложение о работе в Соединенном королевстве.

Третья категория предназначена для неквалифицированных работников, которые приезжают в страну по «отраслевому принципу». например, это сезонные работники в сельском хозяйстве. Джонсон подчеркнул, что что в рамках этой категории «нет пути к получению места жительства» в Британии.

Джонсон добавил, что эта система будет орагнизована по австралийскому образцу.