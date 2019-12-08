Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Крупные технологические компании не должны отказываться от работы с министерством обороны США в интересах национальной безопасности страны, заявил основатель компании Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает Reuters.

На ежегодном форуме по проблемам безопасности глава Amazon заверил, что его компания не откажется от сотрудничества с Пентагоном. Он отметил, что это сотрудничество является не только выгодным для технологических компаний, но и необходимым для национальной безопасности.

«Я считаю, что если крупные технологические компании отвернутся от министерства обороны, то у страны будут большие проблемы», — подчеркнул Безос.

Отметим, в последние годы в США сотрудники некоторых технологических компаний активно выступают против использования их разработок в военных целях. Например, в апреле 2018 года более трёх тысяч сотрудников компании Google выступили против разработки программного обеспечения для военных беспилотников на основе технологий искусственного интеллекта в рамках проекта Project Maven. В связи с этим администрация компании не стала продлевать соответствующий контракт с Пентагоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года разорвать контракт с Пентагоном по разработке военной модификации устройства дополненной реальности HoloLens потребовали сотрудники компании Microsoft.

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