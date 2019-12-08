Москва, , 09:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин пишет, что решение о заключении договора о создании Союзного государства было историческим. Это важнейшее соглашение отражает обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости.

Процесс продолжающейся интеграции Путин оценивает очень высоко. То, что две страны смогли достичь за это время, координируя усилия в сфере безопасности и внешней политики, а также развивая торгово-экономические и межрегиональные связи, также производит впечатление.

Больших успехов удалось достичь в реализации союзного бюджета инновационных научно-технических программ и в масштабных гуманитарных проектах.

Для жителей России и Белоруссии обеспечиваются равные возможности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении медицинской и социальной помощи, подчеркивает российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи 7 декабря состоялись российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Лидеры двух стран обсуждали пути дальнейшего углубления интеграции.