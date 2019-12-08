Тбилиси, , 09:17 — REGNUM История с грузинским врачом, задержанным в Южной Осетии, Важи Гаприндашвили в скором времени может завершиться. Такую надежду 7 декабря высказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава грузинского правительства рассказал журналистам, что для возвращения Гаприндашвили работают все соответствующие ведомства, которые координируют свои действия с международными организациями.

«Я надеюсь, что в ближайший период мы сможем поздравить друг друга с завершением этой тяжелой истории», — сказал Гахария.

Напомним, Гаприндашвили был задержан на территории Южной Осетии. Его обвинили в незаконном нарушении государственной границы и приговорили к двухмесячному заключению. В Грузии не признают суверенитет Южной Осетии и считают данную границу «административной».

Как передавало ИА REGNUM, отделение Южной Осетии от Грузии произошло после августовских событий 2008 года, когда грузинская армия напала на мирный Цхинвал и стала убивать осетин и российских миротворцев. Для предотвращения осетино-грузинского конфликта Россия провела операцию «Принуждение Грузии к миру», а потом признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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