Донецк, , 04:37 — REGNUM Из минометных орудий 120-мм калибра было обстреляно село Коминтерново на юге ДНР, сообщает 7 декабря пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 16:40 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению села Коминтерново. Выпущено 16 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

О характере разрушений и возможных человеческих жертвах информации на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось о массированном минометном огне по поселку Крутая Балка в окрестностях Ясиновотой. Всего за прошлый сутки со стороны украинских силовиков по ДНР было выпущено 118 снарядов.