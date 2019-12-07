Сочи, Краснодарский край, , 21:09 — REGNUM В Сочи завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Отмечается, что Лукашенко покинул «Бочаров ручей» — резиденцию президента России — без заявлений для прессы.

Переговоры, продолжавшиеся больше пяти часов, были посвящены углублению двусторонних отношений, особенно в вопросе создания союзного государства.

Напомним, договор об интеграции между Белоруссией и Россией был подписан 8 декабря 1999 года. Стороны планировали создать общее политическое и военное пространство, тем не менее за прошедшие 20 лет существенного прогресса в этом вопросе добиться не удалось.

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