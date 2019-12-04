Киев, , 03:25 — REGNUM Пять сценариев «реинтеграции Донбасса» утвердили участники координационного совещания, проходившего 3 декабря в администрации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

Совещание прошло в рамках подготовки к саммиту в «нормандском формате». В ходе встречи Зеленский заявил о недопустимости решения проблемы силовым путём и необходимости достижения мира в Донбассе «политико-дипломатическими методами».

Какие именно сценарии предусматривает Киев в администрации президента раскрывать не стали, отметив, что в ближайшее время главнокомандующему вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку предстоит посетить территорию проведения военных действий на юго-востоке страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) состоится в Париже 9 декабря.

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