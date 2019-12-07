Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.

При этом он не уточнил, откуда у американской стороны информация, подтверждающая «причастность России к исчезновению беспилотника».

По данным главы американского командования в Африке Стивена Таунсенда, дрон был сбит российскими системами ПВО. Военный подчеркнул, что операторы системы не знали, кому принадлежит уничтоженный ими объект.

Кроме того, также нет информации о том, кто именно управлял системой ПВО, Таунсенд также не раскрыл источники своей информации.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии начался в 2011 году, когда страны-члены НАТО вторглись на территорию государства, следствием чего стало убийство законного лидера страны Муаммара Каддафи.

В настоящее время страна фактически расколота на ряд независимых анклавов, сражающихся между собой.

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